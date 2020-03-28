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В России зафиксировали седьмую жертву коронавируса

28 марта, 18:25

Руслан Ровик

Из семи летальных исходов пять зафиксировали в Москве

В России от коронавируса умерли семь человек – очередной жертвой стала 69-летняя женщина из Москвы.

Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба сообщает "Интерфакс".

У женщины была пневмония, а также она страдала от кардиосклероза, атеросклероза второй степени и хронического пиелонефрита.

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Стоит отметить, что в России сейчас насчитывается 1264 зараженных коронавирусом, а также семеро погибших: пять — в Москве, и по одному человеку в Санкт-Петербурге и Оренбурге. 49 пациентов полностью излечились.

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Ранее мы сообщали, что россияне отменили массовые мероприятия, ограничили работу многих предприятий и с 30 марта полностью закроют границы.

Кроме того, из-за пандемии президент России Владимир Путин объявил неделю – с 28 марта по 5 апреля – нерабочей для граждан страны, причем обязал работодателей сохранить им зарплату.

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России отменить взаимные санкции с Западом, потому что они якобы тормозят борьбу с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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