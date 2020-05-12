В России загорелась больница с больными COVID-19: есть погибшие

Очаг пожара в больнице располагался в реанимации, возможно, воспламенился аппарат ИВЛ

В России, которая вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса, в больнице, где лечатся больные с COVID-19, произошел пожар.

Инцидент произошел в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, погибли 5 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", – сказал источник.

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Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.

Видео: Mash/Telegram

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", – сказал источник.

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В экстренных службах Петербурга подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

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"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее похожий инцидент произошел в Москве, 9 мая в столице России загорелась больница для пациентов с COVID-19. По информации источников, причиной возгорания стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно последним данным в России подтверждено 221 344 случаев заражения COVID-19, умерли 2009 человек, выздоровел – 39 801 человек.

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