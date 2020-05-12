Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России загорелась больница с больными COVID-19: есть погибшие

12 мая, 08:51

Денис Беспалов

Очаг пожара в больнице располагался в реанимации, возможно, воспламенился аппарат ИВЛ

В России, которая вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса, в больнице, где лечатся больные с COVID-19, произошел пожар.

Инцидент произошел в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, погибли 5 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", – сказал источник.

Реклама

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.

Видео: Mash/Telegram

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", – сказал источник.

В тренде
Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

В экстренных службах Петербурга подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23. Из больницы вывели 150 человек.

Реклама

"По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее похожий инцидент произошел в Москве, 9 мая в столице России загорелась больница для пациентов с COVID-19. По информации источников, причиной возгорания стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно последним данным в России подтверждено 221 344 случаев заражения COVID-19, умерли 2009 человек, выздоровел – 39 801 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия пожар коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против Украины
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против УкраиныПолитика
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессии
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессииПолитика
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Резников рассказал, сколько Россия тратит на зарплаты в
Резников рассказал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...