В России загорелся крупный нефтехимический завод: есть пострадавшие

Сегодня, 14:19

В результате утечки изопентан вспыхнул один из цехов предприятия "Синтез-каучук" в Башкирии


Спасательные службы России сообщают о пожаре на предприятии "Синтез-каучук", расположенном в городе Стерлитамак, республики Башкирия.

По информации местного МЧС, возгорание произошло утром 27 ноября в результате утечки изопентана в одном из цехов завода, после чего началось "выгорание продукта методом выжигания".

В результате случившегося пострадали четыре сотрудника предприятия, из которых состояние троих оценивается как средней тяжести, еще одного – как тяжелое. О погибших не сообщается.

Пожару был присвоен второй ранг, а на борьбу с огнем отправили 24 единицы техники и 44 человека личного состава.

"Синтез-каучук" является крупным российским предприятием нефтехимической отрасли, которое объединяет несколько производств по выпуску каучуков. Руководит компанией организация "Управляющая компания "ТАУ НефтеХим".

Напомним о масштабном пожаре, который вспыхнул на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Кроме того, ранее в этом месяце возгорание произошло и на предприятии "Вектор" в Екатеринбурге.

Мы также писали о пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, во время тушения которого один пожарный погиб и еще двое пострадали.
Россия, пожар, завод, огонь, пламя, Башкирия
Источник:

"Сегодня"

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