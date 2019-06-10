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В России загорелся пороховой завод

10 июня, 17:58

Для борьбы с возгоранием в Казани были привлечены 93 пожарных и 32 единиц техники

Фото: Pixabay

В российской республике Татарстан произошел пожар на пороховом заводе, расположенном в городе Казань, где этой весной в огне погибла целая семья из шести человек.

В областном ГУ МЧС утверждают, что загорелась кровля законсервированного производственного здания, поэтому угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет.

Пламя охватило площадь порядка 300 кв. метров – для борьбы с ним были задействованы 93 пожарных и 32 единиц техники.

Через час после поступившего сообщения о возгорании пожар удалось локализовать, а позже оно было ликвидировано.

В ходе случившегося никто не пострадал.

По данным российских СМИ, с 2013 по 2018 год на Казанском пороховом заводе произошли восемь аварий и пожаров. В связи с этим предприятие планировали закрыть.

Напомним, перед Новым годом в Санкт-Петербурге загорелся пиротехнический склад – пожар сопровождался детонацией фейерверков и хлопками.

Мы также писали о взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области в России, в результате которого три человека погибли и еще трое попали в больницы. Пожар вспыхнул после взрыва в одном из цехов во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин.

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Тег Россия, пожар, завод, возгорание, порох, татарстан, Казань

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