В России загоревшуюся иномарку тушили фекалиями: видео

В России в Самаре автомобиль BMW X6 загорелся во время движения. Потушили машину с помощью ассенизатора.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на одной из трасс города. Водитель иномарки вызвал на место инцидента спасателей и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся очень быстро.
Тогда мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать иномарку коричневой жидкостью.
Очевидцы говорят, что запах стоял ужасный. Правда, поскольку машину полностью залили нечистотами, дальнейшее разгорание удалось предотвратить. Соответствующее видео появилось в сети.
Напомним, мы писали об еще одном конфузе россиян. В двух деревнях Юкаменского района Удмуртии состоялось торжественное "открытие дорог", однако на фото с мероприятия видно, что люди стоят по щиколотку в грязи.
Также, президент РФ Владимир Путин проводил осмотр новых автомобилей Ульяновского завода, которые могут использоваться в качестве платформы для крупнокалиберного оружия. Российский генерал Александр Шевченко, который сопровождал Путина, случайно отломал ручку от двери нового автомобиля УАЗ "Патриот".
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