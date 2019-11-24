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В России загоревшуюся иномарку тушили фекалиями: видео

24 ноября, 10:43

Проезжающий мимо водитель ассенизатора согласился помочь владельцу легковушки

В России в Самаре автомобиль BMW X6 загорелся во время движения. Потушили машину с помощью ассенизатора.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на одной из трасс города. Водитель иномарки вызвал на место инцидента спасателей и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся очень быстро.

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Тогда мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать иномарку коричневой жидкостью.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Очевидцы говорят, что запах стоял ужасный. Правда, поскольку машину полностью залили нечистотами, дальнейшее разгорание удалось предотвратить. Соответствующее видео появилось в сети.

Напомним, мы писали об еще одном конфузе россиян. В двух деревнях Юкаменского района Удмуртии состоялось торжественное "открытие дорог", однако на фото с мероприятия видно, что люди стоят по щиколотку в грязи.

Также, президент РФ Владимир Путин проводил осмотр новых автомобилей Ульяновского завода, которые могут использоваться в качестве платформы для крупнокалиберного оружия. Российский генерал Александр Шевченко, который сопровождал Путина, случайно отломал ручку от двери нового автомобиля УАЗ "Патриот".

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