Вице-премьер России заподозрил, что страну прокляли

Вчера, 17:48

Чиновник объяснил этим российскую ментальность

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев сказал, что Россия борется с "ресурсным проклятием". Об этом пишет Rambler News Service.

"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – отметил он. 

Чиновник предположил, что этим объясняется российская ментальность. Также он отметил, что в этом причина расточительности россиян и их отношение к ресурсам, которые они не особо считают.

"Отсюда, возможно, такая психология и ментальность" – отметил Гордеев.

Алексей Гордеев вошел в правительство в мае после инаугурации президента РФ Владимира Путина, заняв должность вице-премьера. 

Ранее мы писали, что председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев уверен, что Россия очень скоро распадется на девять отдельных регионов.

Также читайте на сайте "Сегодня" материал  о саммите президентов США и России: "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат".
Россия, россияне, проклятье, ментальность

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