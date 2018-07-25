Вице-премьер России заподозрил, что страну прокляли
Чиновник объяснил этим российскую ментальность
Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев сказал, что Россия борется с "ресурсным проклятием". Об этом пишет Rambler News Service.
"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – отметил он.
Чиновник предположил, что этим объясняется российская ментальность. Также он отметил, что в этом причина расточительности россиян и их отношение к ресурсам, которые они не особо считают.
"Отсюда, возможно, такая психология и ментальность" – отметил Гордеев.
Алексей Гордеев вошел в правительство в мае после инаугурации президента РФ Владимира Путина, заняв должность вице-премьера.
Ранее мы писали, что председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев уверен, что Россия очень скоро распадется на девять отдельных регионов.
Также читайте на сайте "Сегодня" материал о саммите президентов США и России: "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат".