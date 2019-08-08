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В России закрыли участок Белого моря после взрыва на полигоне

Сегодня, 21:45

Корабли предупредили о запрете плавания в акватории Двинского залива

/ Фото: Минобороны РФ

Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на российском полигоне произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания.

Об этом заявил заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

Также администрация морских портов западной Арктики опубликовала прибрежное предупреждение о запрете плавания в акватории Двинского залива.

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Напомним, что ранее на полигоне в Архангельской области при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Минобороны России сообщило о двух погибших и шести пострадавших.

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После инцидента в городе ненадолго повышался радиационный фон. 

Взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника. Читайте подробнее, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.

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Россия взрыв море полигон судоходство

Источник: Интерфакс

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