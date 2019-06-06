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В России заместитель мэра города сдавал квартиру под бордель

6 июня, 11:36

Замглавы горадминистрации Нягани скрывал доходы, получаемые от сдачи недвижимости

Фото: Pixabay

Правоохранительные органы российского города Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) начали антикоррупционные действия в отношении городского служащего, который сдавал свою квартиру под бордель.

Как сообщили в прокуратура ХМАО, проверку начали из-за информации о том, что замглавы городской администрации Виктор Манухин скрывал доход, который он получал, сдавая квартиру в аренду женщине, организовавшей в ней бордель.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах. Не исключено, что в рамках проверки будут выявлены другие факты нарушения антикоррупционного законодательства", – заявили в прокуратуре.

Российские СМИ пишут, что Манухин уже написал заявление об увольнении.

Напомним, ранее в этом этом году в Москве был арестован российский сенатор Рауф Арашуков, которого обвинили в участии в преступной группировке, организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Мы также писали, что в российской республике Марий Эл девятиклассник напал и избил представительницу партии президента Владимира Путина "Единая Россия" Екатерину Вахитову.


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Тег Россия, проституция, бордель, чиновник

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Интерфакс

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