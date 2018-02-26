В России сняли на видео, как мужчина из полицейской машины писал на заборе "Путин"

Сегодня, 12:07

Активисты в Сыктывкаре сняли подобный случай на видео


В Сыктывкаре, Россия, сняли на видео, как мужчина выходит из полицейской машины и пишет на заборе слово "Путин".

Видео опубликовала в своем блоге одна из местных активисток Татьяна Иванова. 

По ее словам, по городу появились надписи "Путин" на домах и заборах. На видео активистки ясно видно, как днем мужчина в темной одежде стоит на сугробе и пишет на заборе слово "Путин", позже он садиться в полицейскую "Газель" и уезжает. 

Напомним,  в городе Новокузнецк, Россия, полиции поручили охранять плакаты с изображением действующего главы РФ Владимира Путина. Согласно сообщению издания, плакаты должны охраняться круглосуточно. Продлится "вахта" до 18 марта. Точную причину не называют, однако предполагают, что это может быть связано с недавно появившейся на одном из билбордов надписью "лжец". 

ЦИК России закончил регистрацию кандидатов на президентские выборы, которые пройдут 18 марта 2018 года. Всего в бюллетене будут восемь кандидатов. 

Как известно, поначалу баллотироваться в президенты РФ собиралось 70 претендентов, на данный момент их осталось всего восемь. 

Также эксперты утверждают, что 18 марта явка будет самой низкой за все время независимости страны.
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