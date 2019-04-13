В России заочно "арестовали" экс-министра обороны Украины

Анатолия Гриценко также объявили в международный розыск

Анатолий Гриценко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Басманный суд Москвы в пятницу, 12 апреля, санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, обвиняемого в якобы публичных призывах к терроризму.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Гриценко меры пресечения в виде заочного ареста. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным суда, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ или интернета). Он объявлен в международный розыск.

Речь идет о заявлении, сделанном Гриценко на украинском телевидении в 2017 году, когда в ответ на гибель экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного он призвал ответить России тем же.

После объявления его в розыск в комментарии "Громадському" политик назвал выдвинутые против него в РФ обвинения, "явной политикой и информационным ударом против него и его команды".

Гриценко отметил, что в действиях российских властей нет никакой содержательной позиции.

"Это явная политизация и политическая окраска. В таких случаях даже когда объявляется розыск через Интерпол, в конце концов, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и когда видят в том политическую окраску, то изымают из розыска. Мы это все переживем, давление со стороны России никак не повлияет ни на мою позицию, ни на позицию нашей команды", – подытожил Гриценко.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Следком РФ возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело.

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