В России запретили фейковые новости и неуважение власти

Путин подписал законы о блокировании фейковых новостей и наказание за оскорбление властей

В России запретили фейковые новости и неуважение власти 2019-03-24T09:22:00+02:00 Россия Путин подписал законы о блокировании фейковых новостей и наказание за оскорбление властей

За критику чиновников, депутатов и президента – штраф или тюрьма. В России отныне будут наказывать за неуважение к власти и распространение в СМИ недостоверной информации. Под такое описание может попасть новость, из-за которой россияне выходят на протесты.

Оскорбил российские власти в Интернете – заплатишь штраф или сядешь в тюрьму. Владимир Путин подписал законы о блокировании фейковых новостей и наказание за оскорбление властей.

Российские журналисты назвали документ прямой цензурой. Павел Каныгин работает едва ли не в единственном независимом в России издании "Новая газета". Не раз готовил разоблачительные материалы о Кремле и российских чиновниках. Отныне такие новости будут подпадать под бдительный контроль генпрокуратуры.

"Все меньше и меньше СМИ, которые могут писать, то, о чем я сейчас говорю, как правдивую информацию. Теперь и они вынуждены будут, придется, изворачиваться что бы не попасть под удар репрессивной машины. Это конечно новый этап для российской прессы", – говорит он.

По новым законам, на то, чтобы убрать нежелательную для власти информацию, СМИ дают одни сутки. Иначе сайт заблокируют. А могут еще и наложить штраф – до полутора миллионов рублей – или посадить за решетку на 15 суток.

Это демонстрация силы, – считает Виктория Ивлева, которая получила престижную международную награду за репортаж из Чернобыля, одна из немногих российских журналистов, поддерживающих Украину и критикующих действия Кремля.

"Я думаю, что это вот такое напоминание людям что государство здесь, что око царево не дремлет, что оно смотрит за всеми. Такая знаете ‑ история жизни большого брата. Такое некое бурление депутатов госдумы с целью, во‑первых ‑ ублажить царя, показать свое верноподданичество, во воторых ‑ показать обществу кто тут главный", – говорит она.

Введение такой цензуры – логическое следствие изоляции и ухудшение экономических и социальных условий жизни в России – убежден политолог Дмитрий Орешкин. В Госдуме уверены, гражданам следует сообщать только ту информацию о состоянии дел в стране, которую власти считают правильной.

"Для того, чтобы воспринималось позитивно ‑ надо чтобы люди воспринимали информацию из росстата. Из уст официальных чиновников. Где все хорошо. Это абсолютно советская модель. И это называется ‑ восстановление информационного занавеса. Или железного занавеса", – отмечает эксперт.

Телевидение, радио и газеты под действие закона не подпадают. Ибо все они давно подконтрольные Кремлю – говорит юрист Марк Фейгин. Закон направлен прежде всего на то, чтобы, насколько это возможно, контролировать интернет – единую платформу, где россияне еще могут свободно выражать свои мысли.

"Миллионы людей оскорбляют власть, причем в грубой форме люди часто выражают. Но ведь всех невозможно осудить. Всех невозможно привлечь к ответственности. Это будет избирательное действие закона. Будут вырывать тех, кто власти интересен как объект давления. Либо случайную жертву, что бы показать на ее примере, как не надо себя вести, либо это будут оппоненты власти ‑ активисты, оппозиция", – говорит он.

Юрист прогнозирует: административные правонарушения будут переквалифицировать в уголовные. И тогда уже несогласных сажать в тюрьмы, и надолго.

Ранее десятки тысяч россиян вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

Напомним, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

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