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В России запретили самый популярный способ продажи алкоголя

5 мая, 08:24

Тина Наринецкая

Нововведения вступают в силу с 5 мая

В России, где ранее запретили продавать алкоголь в больших пластиковых бутылках, ввели ограничения в работе так называемых "наливаек" на первых этажах жилых домов.

Этот закон приняло Федеральное собрание еще 17 апреля, а 24-го его подписал Владимир Путин. Итак, согласно этому документу, теперь продавать алкоголь в объектах общепита, расположенных в жилых домах, могут только те, чье заведение больше 20 квадратных метров. Также в этих заведениях должен быть специально оборудованный зал обслуживания.

Примечательно, что этот закон разрешает региональным властям вводить дополнительные ограничения в работе "наливаек". Нововведения в РФ вступают в силу сегодня, 5 мая.

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Ранее мы сообщали, что распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Некоторые крупные импортеры спиртного уже начали предупреждать россиян о возможных проблемах и требовать предоплату от заказчиков.

А тем временем в Украине уничтожили крупнейшую в истории партию алкоголя. Как это было – смотрите в сюжете "Сегодня":

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Россия алкоголь закон продажи запреты наливайки

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