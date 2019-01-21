В России завели дела в отношении Twitter и Facebook

Роскомнадзор требует от компаний перенести на территорию страны сервера с данными своих российских пользователей

Фото: AFP

В России завели дела в отношении Twitter и Facebook //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/598/c1b/5c4598c1ba916.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/598/c1b/5c4598c1ba916.jpg 2019-01-21T12:02:00+02:00 Россия Роскомнадзор требует от компаний перенести на территорию страны сервера с данными своих российских пользователей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) возбудила административные дела в отношении Twitter и Facebook.

Как сообщили в ведомстве, американские компании обвиняются в нарушении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории страны.

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", – заявили в пресс-службе Роскомнадзора 21 января.

Напомним, ранее директор службы Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если они не перенесут в Россию сервера с данными своих российских пользователей.

Кроме того, Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, которая все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.

Также мы писали, что в апреле Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов в РФ несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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