В России завели дела в отношении Twitter и Facebook
Роскомнадзор требует от компаний перенести на территорию страны сервера с данными своих российских пользователей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) возбудила административные дела в отношении Twitter и Facebook.
Как сообщили в ведомстве, американские компании обвиняются в нарушении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории страны.
"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", – заявили в пресс-службе Роскомнадзора 21 января.
Напомним, ранее директор службы Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если они не перенесут в Россию сервера с данными своих российских пользователей.
Кроме того, Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, которая все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.
Также мы писали, что в апреле Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов в РФ несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.
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