В России завершились президентские выборы

Сегодня, 19:07

На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов

Фото: Архив
Фото: Архив

Выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, которые начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.

ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Также мы писали о том, что действующий президент России Владимир Путин уже проголосовал на выборах.

 
Россия, выборы, результаты, явка
Источник:

Интерфакс

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