В России заявили, что через 30 лет "создадут" замену украинскому Ан-124

По словам главы Минпромторга, острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет

Имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены, заявил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.

"У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124", — сказал министр.

По его словам, "острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет", однако "техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует".

В июле член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 "Руслан" российской промышленностью вызывают сомнения.

В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 "Руслан".

Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской "Волга-Днепр" и семь — украинской "Авиалинии Антонова".

Ранее мы писали, что россияне отказываются выполнять требования по обслуживанию самолетов "Руслан".

Как сообщалось, знаменитая американская корпорация Boeing подписала соглашение с украинским авиаконструкторским бюро "Антонов", в соответствии с которым украинцам будут поставлять детали для сборки восьми самолетов в год.

Как рассказывал в ноябре нынешнего года генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, один из крупнейших самолетов "Руслан" собираются продать.

Также сообщалось, "Антонов" планирует выпустить 70 самолетов за пять лет. Украинское предприятие планирует вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.