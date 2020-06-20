В России заявили, что нашли способ достроить "Северный поток – 2"

В России заявляют, что нашли способ достроить газопровод "Северный поток – 2", строительство которого грозит обернуться для Кремля еще более жесткими санкциями, чем введенные ранее. Об этом пишет Die Welt.

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По информации издания, судно "Академик Черский", которое принадлежало "Газпрому", способно закончить строительство газопровода. Теперь его передали Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, и у компании появилась возможность достроить газопровод до конца, не попав под действие санкций.

В настоящее время "Северный поток – 2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или в начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы и санкции.

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Ранее мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Как сообщалось, 8 января российский газопровод "Турецкий поток" официально заработал. Помимо него, за последние четверть века Россия построила еще 5 газопроводов, по которым "голубое топливо" идет в обход Украины.

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