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В России женщина выпала из окна девятого этажа, встала и пошла: шокирующее видео

24 января, 11:11

Пострадавшая - 27-летняя жительница Излучинска - сама вышла в окно

Женщина выпала из окна. Скриншот

Женщина выпала из окна. Скриншот

В России, где ранее пьяный чиновник выпал из окна и рассмешил соцсети, произошел новый инцидент. В городе Излучинск женщина выпала из окна девятого этажа и осталась жива. Видео показали российские телеканалы.

На кадрах видно, как человек в верхней одежде выпадает из окна высотки в сугроб, снежную кучу буквально раскидывает в разные стороны, однако через несколько секунд человек встает и уходит.

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По данным СМИ, пострадавшая – 27-летняя жительница Излучинска – сама вышла в окно. "Скорую" вызвали соседи по ее просьбе. Сейчас она находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

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Ранее сообщалось, что в России 20-летняя беременная выпала из окна роддома

Напомним, в Одесской области двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения, – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее братик повредил позвоночник.

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