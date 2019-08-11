В российских городах во время акций протеста задержали более 320 человек

На митинге в Москве приняли резолюцию с требованиями к власти

/ Фото: AFP

В российских городах во время акций протеста правоохранители задержали 325 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, согласно информации, 229 протестующих задержали в Москве, 81 — в Петербурге, 13 — в Ростове-на-Дону и двух — в Брянске.

На митинге в Москве приняли резолюцию с требованиями к власти – в частности, отпустить всех арестованных по обвинению в "массовых беспорядках" во время предыдущих акций, прекратить уголовные дела в отношении их, допустить до выборов всех независимых кандидатов в Московскую городскую думу и отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии.

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Как заявили в главном управлении российского Министерства внутренних дел в Москве, во время несогласованной акции" (то есть попытки похода к президентской администрации) за "различные нарушения" задержаны 136 человек. Но, по сообщениям, были задержаны и раньше, во время согласованной акции.

Московская полиция также заявила, что "на пике публичного мероприятия" в нем по состоянию на 15.37 приняли участие около 20 тысяч человек", а потом начался "отток участников".

В отделениях внутренних дел, где содержатся задержанные, ОФД-Инфо фиксирует многочисленные нарушения закона со стороны силовиков. Например, "неформальный допрос" людей в штатском, не представившихся и не показывающих свои удостоверения личности (ОВД Академический, Москва), недопуск адвокатов (ОВД Таганский, Москва), принудительное взятие отпечатков пальцев (ОВД Очаковское-Матвеевское, Москва), излишнее применение физической силы.

Тем временем независимая мониторинговая группа "Белый счетчик" сообщила, что только через официальные входы на территорию, отведенную для митинга, по состоянию на 16.30 прошли 49 900 человек, после чего подсчет прекратили, а с учетом неучтенных проходов общее число участников можно оценить в 50-60 тысяч человек. Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией от декабря 2011 года.

Ранее сообщалось, что в Москве и других городах России начались массовые задержания участников акций за честные выборы на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Задержания начались после окончания согласованной с властями акции "Отпускай и допускай", о ходе которой писали новости "Сегодня".

По данным правозащитников, по состоянию на 18:45 по местному времени (совпадает с киевским) в Москве задержали 106 человек, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10, а в Брянске – двух человек. Всего – 196 человек в перечисленных городах.

Участники акции в Москве требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа. Только в прошлую субботу было задержано более тысячи человек.

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