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В российских городах во время акций протеста задержали более 320 человек

Сегодня, 03:06

На митинге в Москве приняли резолюцию с требованиями к власти

/ Фото: AFP

В российских городах во время акций протеста правоохранители задержали 325 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, согласно информации, 229 протестующих задержали в Москве, 81 — в Петербурге, 13 — в Ростове-на-Дону и двух — в Брянске.

На митинге в Москве приняли резолюцию с требованиями к власти – в частности, отпустить всех арестованных по обвинению в "массовых беспорядках" во время предыдущих акций, прекратить уголовные дела в отношении их, допустить до выборов всех независимых кандидатов в Московскую городскую думу и отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии.

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Как заявили в главном управлении российского Министерства внутренних дел в Москве, во время несогласованной акции" (то есть попытки похода к президентской администрации) за "различные нарушения" задержаны 136 человек. Но, по сообщениям, были задержаны и раньше, во время согласованной акции.

Московская полиция также заявила, что "на пике публичного мероприятия" в нем по состоянию на 15.37 приняли участие около 20 тысяч человек", а потом начался "отток участников".

В отделениях внутренних дел, где содержатся задержанные, ОФД-Инфо фиксирует многочисленные нарушения закона со стороны силовиков. Например, "неформальный допрос" людей в штатском, не представившихся и не показывающих свои удостоверения личности (ОВД Академический, Москва), недопуск адвокатов (ОВД Таганский, Москва), принудительное взятие отпечатков пальцев (ОВД Очаковское-Матвеевское, Москва), излишнее применение физической силы.

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Тем временем независимая мониторинговая группа "Белый счетчик" сообщила, что только через официальные входы на территорию, отведенную для митинга, по состоянию на 16.30 прошли 49 900 человек, после чего подсчет прекратили, а с учетом неучтенных проходов общее число участников можно оценить в 50-60 тысяч человек. Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией от декабря 2011 года.

Ранее сообщалось, что в Москве и других городах России начались массовые задержания участников акций за честные выборы на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу

Задержания начались после окончания согласованной с властями акции "Отпускай и допускай", о ходе которой писали новости "Сегодня".

По данным правозащитников, по состоянию на 18:45 по местному времени (совпадает с киевским) в Москве задержали 106 человек, в Санкт-Петербурге – 78, в Ростове-на-Дону – 10, а в Брянске – двух человек. Всего – 196 человек в перечисленных городах.

Участники акции в Москве требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа. Только в прошлую субботу было задержано более тысячи человек.

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