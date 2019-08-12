Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

В российском аэропорту произошло новое ЧП

Сегодня, 13:57

Рабочих засыпало землей, они были госпитализированы с множественными травмами

Аэропорт в Новосибирске

Аэропорт в Новосибирске / Фото: Wikipedia

Пятеро рабочих пострадали от обрушения грунта при проведении работ по реконструкции аэропорта в российском Новосибирске, сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, рабочие оказались засыпаны. Они были госпитализированы с множественными травмами.

Все пострадавшие – граждане государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Реклама

Напомним, ранее пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 из-за вибрации двигателя совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

 До этого в аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

В тренде
Самолет с десятками людей попал в опасную ситуацию в России
Ан-24

Читайте также: В России снова сломался Sukhoi Superjet: подробности ЧП

Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия аэропорт чп

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика

Новости партнеров

Loading...