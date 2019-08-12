В российском аэропорту произошло новое ЧП

Рабочих засыпало землей, они были госпитализированы с множественными травмами

Аэропорт в Новосибирске / Фото: Wikipedia

Пятеро рабочих пострадали от обрушения грунта при проведении работ по реконструкции аэропорта в российском Новосибирске, сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, рабочие оказались засыпаны. Они были госпитализированы с множественными травмами.

Все пострадавшие – граждане государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту инцидента со сбитыми фонарями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

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Напомним, ранее пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 из-за вибрации двигателя совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

До этого в аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

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Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

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