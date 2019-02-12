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В российском аэропорту рухнул трап с людьми: аварию сняли на видео

Вчера, 11:54

В результате аварии пострадали шестеро человек, что не помешало самолету вылететь в пункт назначения

Фото: Flickr
В российском аэропорту рухнул трап с людьми: аварию сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/296/a2c/5c6296a2cd4af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/296/a2c/5c6296a2cd4af.jpg Россия В результате аварии пострадали шестеро человек, что не помешало самолету вылететь в пункт назначения

Российские правоохранительные органы изучают произошедший в одном из аэропортов России инцидент, в результате которого шестеро человек упали с высоты нескольких метров на асфальт.

ЧП случилось около 3:30 в барнаульском международном аэропорту имени Титова при посадке лайнер Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" до Москвы (рейс №652). Как видно на видеозаписи с камер наблюдения, верхняя площадка трапа обрушилась, когда последние пассажиры заходили в салон.

После случившегося четверо потерпевших доставили в больницу с ушибами и не представляющими угрозу жизни травмами. 

Несмотря на аварию, через два часа после инцидента самолет вылетел к месту назначения.

В транспортной прокуратуре РФ сообщили о начале проверки в АО "Авиапредприятие "Алтай", но в Министерстве транспорта Алтайского края утверждают, что в октябре прошлого года трап проходил проверку, и никаких замечаний выявлено не было.

Напомним, минувшей осенью в московском аэропорту Шереметьево погиб мужчина, которого на взлетно-посадочной полосе переехал самолет.

Мы также писали, что московском аэропорту "Домодедово" российский лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, врезавшись в мачту освещения, выруливая после посадки.

Кроме того, сообщалось об аварии пассажирского лайнера в Сочи, который после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

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Тег Россия, авария, аэропорт, самолет, лайнер, Airbus, a320, барнаул

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Источник:

Интерфакс

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