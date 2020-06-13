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В российском городе взорвалось хранилище газа: есть погибшие

13 июня, 00:24

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Спасатели пытаются ликвидировать пожар

В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, есть 4 пострадавших и 1 погибший. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Емкость хранилища — 100 куб. м. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар, ему присвоен 4 ранг сложности.

Очевидцы взрывы газохранилища в Казани рассказывают, что вспышку было видно в разных частях города, а шум был как во время грома. К тушению привлекли пожарный поезд, площадь сейчас устанавливают.

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Подчеркивается, что есть угроза остальным емкостям с газом. На месте пожара работают 11 единиц пожарной и специальной техники.

Видео: Mash

Ранее сообщалось, что в канадском городе пожар охватил целый квартал после взрыва газа. Взрыв прогремел после того, как в один из домов на высокой скорости влетел автомобиль.

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А тем временем в Луганской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажке. Мужчина, ремонтировавший плиту, выжил чудом, хотя ударной волной даже разрушило стены между двумя помещениями.

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газ Россия хранилище пожар Казань

Источник: Сегодня

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