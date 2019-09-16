В российском Красноярске при пожаре погибло четверо детей: видео

Пожарные прибыли через несколько минут после вызова, однако спасти людей не успели

Смертельный пожар произошел в российском Красноярске. В огне погибли восемь человек, среди них четверо – дети.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные прибыли на место через восемь минут после вызова, однако людей из огня вытащить не успели.

Выгорело 40 квадратных метров. По предварительным данным, возник пожар из-за короткого замыкания.

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Ранее в Красноярском крае под Ачинском произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам – Центре материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Из-за огня снаряды начали взрываться.

Как сообщалось, в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек числится пропавшим без вести.

К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.

Для тушения склада была привлечена специальная авиация – 10 самолетов Ил-76 и вертолеты Ми-8 – занимаются проливкой склада.

В радиусе 30 километров вокруг склада, где произошел пожар, ограничили полеты самолетов.

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