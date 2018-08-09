В российском Омске ко дню города установили виселицу

В российском Омске в честь дня города на набережной в городской крепости в рамках военно-исторического фестиваля установили виселицу. Об этом сообщает "Новый Омск".

Как стало известно, виселица была установлена историческими реконструкторами, которые 4 и 5 августа проводили фестиваль "Служилые люди Сибири".

"Они же ориентировались на петровские времена, когда виселица была, к сожалению, обычным элементом городской обстановки. Ребята постарались максимально правдоподобно воспроизвести", — объяснила заместитель омского мэра Елена Шипилова.

Интересно, что в соцсетях с сарказмом отреагировали на "историческую достоверность" праздника и горожан, которые с удовольствием фотографировались, стоя с петлей на шее.

"Хороший День города и конкурсы интересные", — отметил один из комментаторов, а другой добавил: "Пусть холопы привыкают".

Напомним, что в Запорожье на праздновании Дня города был установлен необычный рекорд: представитель Национального реестра рекордов насчитала 4024 голубца, приготовленных одновременно.

А во время празднования Дня города в Одессе проводили мультикультурный проект "В Одессе все свои", открыли памятник первым древнегреческим колонистам, высадившимся на берег Одесского залива 26 веков назад, а на местной Аллее звезд появились новые имена.