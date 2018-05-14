В российском Питере толпа до смерти забила украинца

В Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК "Румба" на улице Васи Алексеева.

Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Подруга убитого, 53-летняя сотрудница одного из банков рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Мужчины били украинца руками и ногами.

Когда украинец уже лежал на земле и не мог более сопротивляться, нелюди сделали пару "контрольных ударов" по телу еще живого человек и с места убийства скрылись.



Он скончался от множественных травм.

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Спустя час после обнаружения трупа полиция на той же улице задержала одного из подозреваемых, 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Ранее сообщалось, что в Польше неизвестные с битами напали на украинцев.

Товарищи попавшего в больницу в результате избиения Николая, Андрей и Руслан заявили, что нападение было заказанным. Тот, кто заказал избиение был знаком с пострадавшим и знал где он живет.

Пострадавший попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком – во время нападения у него случился эпилептический приступ. Некоторое время он находился в критическом состоянии.

В настоящее время жизни украинца ничего не угрожает.