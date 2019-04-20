В российском Забайкалье пожар охватил почти 100 домов
Пострадали еще 54 нежилых здания
Природный пожар повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания. МЧС отправило спасателей в районы бедствия.
Природный пожар пришел в Забайкалье из Монголии.
Ранее сообщалось, что из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в 3 – локализован, проводится проливка. Пострадали 17 человек, из них 8 человек госпитализировано.
Напомним, ранее во французской столице произошел другой крупный пожар – огонь охватил Собор Парижской Богоматери, уничтожив его купол и знаменитый шпиль.
Кроме того, в феврале в 16-м округе Парижа загорелся восьмиэтажный жилой дом. Жители близлежащих зданий были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.
Мы также писали, что на время реконструкции храма возле него могут возвести символический деревянный собор для туристов и верующих
Кроме того, сообщалось, что сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.
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