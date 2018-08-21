В российской колонии для силовиков и судей произошел бунт – СМИ

Сегодня, 14:40

В ночь на 18 августа пятеро человек, помещенных в штрафной изолятор, попытались покончить с собой

В колонии произошел бунт. Фото: novostiphuketa.com
В колонии произошел бунт. Фото: novostiphuketa.com

В России, где ранее уже бунтовали заключенные одной из колоний, вновь произошел тюремный бунт. В этот раз бунт произошел в Пермском крае, в исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на супругу одного из заключенных Жанну Цвирку.

17 августа осужденные потребовали встречи с прокурором, но им отказали. После этого администрация колонии поместила 10 заключенных в штрафной изолятор, где в ночь на 18 августа пятеро человек попытались покончить с собой. После обращения родственников в колонию выехал помощник прокурора.

В пресс-службе краевого управления ФСИН заявили, что в ИК-37 не было бунта и массовых волнений, а заключенные устраивают провокации, чтобы "сместить требовательного начальника колонии". В ведомстве отметили, что 18 августа пятеро осужденных отказались выполнить требования сотрудников колонии, после чего их отправили в штрафной изолятор.

Представитель службы добавил, что анонимные сообщения из колонии № 37 поступают регулярно, из-за чего ФСИН обращается в суды для защиты своей репутации.

Ранее сообщалось, что в Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме.
Россия, бунт, тюрьма, колония

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Денисова посетила экс-бойцов ”Торнадо” в Лукьяновском СИЗО

14 Августа, 22:33

Денисова пояснила, что с учетом жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит Киевская горгосадминистрация

Россия

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Судьба Сенцова: журналисты заявили об его освобождении, тюремщики все опровергли

12 Августа, 09:22

Политзаключенный продолжает голодовку и находится в колонии
Загрузка...

Донбасс

Боевики. Фото: архив

Невзоров о борцах за "Русский мир" на Донбассе: им выбили печень, зубы и переломали пальцы

12 Августа, 03:01

Тюрьма без пытки – как свадьба без музыки, напомнил журналист

Другие страны

В Бразилии заключенные устроили бунт в тюрьме

10 Августа, 16:49

Они выломали дверь камеры и устроили поджог

Россия

В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

10 Августа, 15:58

РФ дали год на то, чтобы исправить ситуацию

Украина

Станислав Клых. Фото: 112.ua

Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы

8 Августа, 02:02

Станислав рассказал матери, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами
Загрузка...