В российской колонии около 70 заключенных объявили голодовку : подробности

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В России, где ранее сотни заключенных пытались захватить тюрьму, около 70 уроженцев Таджикистана, отбывающих наказание в мордовской колонии №7 в поселке Сосновка в России объявили голодовку из-за издевательств со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на портал "Ахбор".

Как рассказали порталу родные осужденных, режим содержания в колонии ужесточился после назначения начальником в феврале этого года Сергея Сергушкина. В последнее время, по их словам, издевательства над заключенными приобрели систематический характер.

Как пишет издание, осужденных, которые и так отбывали наказания в очень трудных условиях, стали сажать по каждому незначительному поводу в ШИЗО. Надзиратели издеваются над ними. Был случай, когда кто-то собрал все их молитвенные коврики и выбросил в туалет, что привело к протестам.

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Комментарии представителей колонии или Федеральной службы исполнения наказаний России относительно голодовки заключенных в колонии пока отсутствуют.

В июне 2019 года в колонии уже проходила акция протеста заключенных – около 60 человек объявляли голодовку и наносили себе увечья. Они рассказывали о пытках и жаловались на Сергушкина.

Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

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