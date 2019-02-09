В российской колонии вспыхнул конфликт: пострадали 17 человек
Зачинщиком драки стал один из осужденных
В российском городе Самара произошел конфликт между заключенными исправительной колонии №5, в результате чего пострадали 17 человек. Происшествие случилось вечером в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области РФ Ольги Гальцовой.
"Драка была спровоцирована одним из осужденных, который допустил оскорбительные выражения в отношении других осужденных. В ходе драки неустановленные лица подожгли матрасы в помещении одного из отрядов. Возгорание было потушено. Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени", - говорится в сообщении.
В результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.
"16 человек находятся в больнице при ФСИН на ул. Физкультурная, еще один находится в палате нейрохирургии в больнице им. Пирогова с травмой головы. Состояние его оценивается как средней тяжести. Он в сознании. Проходит обследование", – отметила Ольга Гальцова.
Она подчеркнула, что "сегодня (9 февраля – Ред.) все осужденные вышли на завтрак, все в штатном режиме".
Напомним, ранее в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии № 7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.
Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.
Также мы писали о бунте в омской исполнительной колонии № 6, где заключенные устроили массовое восстание октябре.
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