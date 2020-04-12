В российской колонии заключенные устроили бунт и пожар: сотни пострадавших

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара

Бунт в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области России, подавил спецназ. В результате сотни человек пострадали, один человек погиб.

Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Иркутской области РФ Виктора Игнатенко.

Чиновник рассказал, что 9 и 10 апреля несколько десятков заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько зданий тюрьмы. В колонию прибыли спецназовцы, которые применили силу к мятежникам. По факту беспорядков было начато уголовное производство.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, вспыхнувшего в ходе бунта. Мужчину нашли повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300. Всего в указанной колонии содержатся более 1200 заключенных.

Видео: Reuters

По словам омбудсмена, одной из возможных причин смерти заключенного рассматривается его сотрудничество с администрацией колонии. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

Ранее в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

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