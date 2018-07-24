В российской колонии заключенный умер от пыток

Вчера, 15:27

Сотрудник учреждения пристегнул заключенного наручниками к столу, а потом завязал ему лицо простыней

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

В России следователи задержали одного из сотрудников колонии № 6 в Брянской области. Его подозревают в том, что он применил пытки к одному из заключенных, которые привели к смерти арестанта. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сотрудник колонии  сначала пристегнул заключенного наручниками к столу, а потом завязал ему лицо простыней. В результате этого мужчина задохнулся.

Напомним, буквально неделю назад в сети появилось скандальное видео из ярославской колонии, на котором люди в форме сотрудников ФСИН оскорбляют мужчину, избивают дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. В итоге следственные органы РФ организовали проверку и задержали шестерых сотрудников колонии.

Ранее уже неоднократно сообщалось о случаях жестокости по отношению к заключенным в российских тюрьмах. Инциденты происходили и с украинцами-политзаключенными. Так, в недавнем интервью украинская артистка Ада Роговцева, рассказала, что заключенному в России голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову в тюрьме насильно заливают еду специальным устройством через нос. 
Россия, пытки, колония, заключенный

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