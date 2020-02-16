В РПЦ отказались извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками: в Госдуме ответили с юмором

Государственная Дума РФ / Фото: сайт Госдумы РФ

Российский протоиерей Димитрий Смирнов, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками, отказался извиняться за такое сравнение. Об этом сообщает издание "Подъем" в Telegram.

"Проститутка – абсолютно литературное слово. И я нарочно использовал именно его. Я мог сказать грубо, я вырос в бараке. Так что я могу выбрать такое слово, что ушки скрутятся всухую и завянут. А за что (извиняться. – Ред.). Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. Кому не нравится, пусть подает на меня в суд. Посудимся. Я докажу с аргументами в руках", – заявил Смирнов.

Он добавил, что называет вещи своими именами.

"Может, хоть какая-то часть задумается. А если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано", – отметил священник.

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В Госдуме уже отреагировали на высказывание представителя РПЦ. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сравнила слова священника с набрасыванием ладана на вентилятор.

"Особенно неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях. В церковные дела не вмешиваюсь, но соболезную сотрудникам патриархии, которые вынуждены зачем-то оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя", – написала она в своем Telegram-канале.

Пушкина добавила, что в России уже стало нормальным признавать ошибки "хамов, наглецов и тех, кто не уважает других людей" .

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"Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников", – отметила политик.

Кроме того, ранее Смирнов предложил женщинам, которым в России не удалось подыскать достойную пару, переезжать в Африку либо Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

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