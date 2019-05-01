Невероятный торнадо в Румынии: уникальные фото и видео смерча

Сильный ветер поднял автобус с людьми и отбросил в поле

Торнадо в Румынии. Фото из открытых источников.

В Румынии разбушевалась непогода. Как пишет издание kvorum-silistra.info, возле города Кэлэраши пронесся огромный торнадо.

































Отмечается, что поток воздуха двигался с большой скоростью. Пыль поднималась на сотни метров. Торнадо сопровождал сильный дождь.

В материале говорится, что ветер перевернул и отбросил далеко в поле автобус с пассажирами. В автобусе находилось 39 человек.

На месте ЧП работали десятки экипажей скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. По предварительной информации, погибших вследствие происшествия нет.

Напомним, в январе 2019 года смертоносный торнадо нарыл Кубу. В результате случившегося большинство районов Гаваны остались без электричества, а прибрежные районы затопило. Как сообщили в местной метеорологической службе, скорость ветра урагана превышала 100 км/час. По данным председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, в результате разыгравшейся стихии погибли по меньшей мере три человека и еще более 170 пострадали.

Также в январе 2019 года торнадо пронесся и в Турции. Из-за стихии пострадали по крайней мере 12 человек, сообщил губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу.

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