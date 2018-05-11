В Самаре жителям предложили уехать из города на время проведения ЧМ-2018

Провести Мундиаль в Самаре решили шесть лет назад, на подготовку потратили больше 77 миллиардов рублей

В российской Самаре, которая тоже принимает Чемпионат мира по футболу 2018, ждут полмиллиона гостей. Инфраструктура не выдержит, поняли чиновники. И предложили самарцам покинуть город на время чемпионата.

Провести Мундиаль в Самаре решили шесть лет назад. На подготовку потратили больше 77 миллиардов рублей. Но город, что на окраине, что в центре, встречает разбитыми дорогами. Похоже, на их ремонт не хватило ни времени, ни денег.

Везде ухабы и ямы. Причем такие, что и колеса потерять можно. Местные считают свои дороги главным позором города.

C путями для скоростного трамвая тоже не сложилось. Хотя обещали. Поэтому его пустят по обычным рельсам.

Скоростной трамвай будет. Но отменят все остальные трамваи, будет курсировать только он. То есть будет некий транспортный коллапс из-за этого во время Чемпионата.

Но до стадиона на нем не доехать. Арену возвели на окраине, добираться до нее не меньше часа, и только на машине. Территория вокруг стадиона больше напоминает катакомбы – строительство здесь в самом разгаре.

Не на камеру рабочие говорят, что вряд ли успеют закончить благоустройство территории к Чемпионату. Но спешат – работают круглосуточно. Только толку немного.

Самара-арена из всех стадионов, где будут поединки, самая скандальная. Возводить начали в последний момент – слишком долго спорили насчет сметы.

В ФИФА уже было засомневались, что Самара Мундиаль примет. Но закончить арену, на скорую руку, успели.

Не успели облагородить город. Полуразрушенные фасады стыдливо затянули баннерами, которые анонсируют Чемпионат.

Ранее мы уже сообщали, что российские города пока не готовы встречать гостей Мундиаля.

Также сообщалось, что Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу.