В самолете, летевшем из Тель-Авива, разлетелось основное колесо

Российский самолет. Фото: twitter.com/WGNNews

Самолет, летевший в Сочи из Тель-Авива, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Сегодня в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что перед этим оперативные службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

После этого пернатые спровоцировали в России еще одно воздушное ЧП - птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair, из-за чего пилот решил вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

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