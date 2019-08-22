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В Санкт-Петербурге загорелся теплоход: есть погибший

22 августа, 13:15

Пожар начался в каюте бортмеханика

/ Фото: МЧС РФ

Спустя неделю после пожара на теплоходе "Святая Русь" в Нижнем Новгороде, аналогичный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге.

Как сообщили в городском главке МЧС РФ, около 5:30 22 августа на Октябрьской набережной в городе загорелся пришвартованный круизный теплоход "Петр Чайковский".

В результате случившегося погиб один человек, а 320 были эвакуированы. Среди них - 240 пассажиров и 80 человек персонала.

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Возгорание возникло в каюте бортмеханика, который скончался в карете "скорой помощи", отравившись угарным газом. По одной из версий причиной пожара стало курение в постели.

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Площадь пожара составила 13 квадратных метров. К 6.10 огонь удалось ликвидировать.

По факту пожара Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Российские журналисты не смогли дозвониться в компанию-судовладельца "Донинтурфлот".

Напомним, на прошлой неделе в Черном море сгорело российское рыболовецкое судно. Инцидент произошел в бухте Инал в полутора километрах от побережья российского Туапсе.

Мы также писали о другом инциденте у побережья Керченского полуострова, где прошлой осенью затонула баржа, перевозившая 3,3 тыс. тонн зерна из российского Ростова-на-Дону. Авария произошла в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони.

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Источник: Интерфакс

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