В Саранске гостям ЧМ-2018 предложат пожить в палатках

Палатки разобьют на окраине города, на территории стадиона, где не будет никаких матчей

Еще один город в России оказался не готов принимать гостей Чемпионата мира по футболу. В провинциальном Саранске, одном из городов, который будет принимать Мировое футбольное первенство, отелей слишком мало. Поэтому туристам предлагают пожить на улице, в палатках. Сам город утопает в мусоре, а центр даже и не думали реставрировать.

Излюбленным местом туристов провинциальный Саранск никогда не был. Но к Мундиалю здесь ждут сто тысяч гостей. Правда, размещать их негде. В гостиницах, рекомендованных ФИФА, мест хватит всего на тысячу человек.

Гостям, которым не хватит места в отелях, пожить предложат в палатках. Их разобьют на окраине города, на территории стадиона, где не будет никаких матчей.

Обогревателей не будет, туалет на улице, вот такие предложат туристам удобства. За них даже местным стыдно.

На подготовку к Чемпионату в Саранске потратили более 15-ти миллиардов рублей. Львиная часть суммы ушла на стадион. Но денег списали больше, чем это было нужно, рассказывает заместитель руководителя организации "Transperency International" Илья Шуманов. Он исследует коррупцию. По его словам, "Мордовию-арену" строили, используя картель.

"Картель подразумевает под собой имитацию конкурентных процедур, когда участники торгов выходят на торговые площадки, зная, кто уже будет победителем. Одна из компаний, которая входит в картель, она побеждает на оптимальных для себя условиях. В итоге на стадион потратили 250 миллионов долларов, а на преображение города ничего не осталось", – пояснил Шуманов.

Общественный транспорт не рассчитан на ожидаемое количество туристов.

До благоустройства вообще руки, похоже, не дошли. Город грязный, везде полно мусора. А главная площадь выглядит так, будто недавно здесь была бомбежка. Дороги, как и везде в российской глубинке:у, ямы, рытвины.

Через месяц здесь состоятся четыре матча Мундиаля. Приедет сто тысяч туристов. И вряд ли местные чиновники успеют их удивить в хорошем смысле.

Напомним, в Самаре жителям предложили уехать из города на время проведения ЧМ-2018

Также сообщалось, что Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу..