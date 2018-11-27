В СБУ подтвердили пребывание сотрудников спецслужбы на борту захваченных украинских кораблей

Один из офицеров СБУ во время захвата россиянами кораблей получил тяжелое ранение

На борту захваченных Россией в Азовском море кораблей ВМС ВС Украины находились сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контразведовательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", – рассказали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что уже на протяжении четырех лет украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с ВС Украины, Национальной гвардией и Государственной пограничной службой.

"По подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", - добавили в СБУ.

На данный момент СБУ принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и их возвращения в свои семьи и требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза сообщил, что на одном из задержанных в Азовском море украинском судне находились двое сотрудников СБУ.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".



