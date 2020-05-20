В сеть слили доклад ООН о российских наемниках в Ливии: Москва нервно отреагировала

Москва требует провести расследование того, как доклад ООН попал в распоряжение журналистов

В Министерстве иностранных дел России разразились истерикой из-за появления в СМИ доклада ООН о том, что в Ливии воюет секретная "армия Путина" – ЧВК "Вагнер". Так, на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что в документе содержаться сфабрикованные данные.

"Мы еще изучаем доклад, но первое прочтение позволило нам прийти к некоторым выводам… Наибольшая часть доклада состоит из непроверенных либо очевидно сфабрикованных данных, и его цель – дискредитировать российскую политику по Ливии", - заявил он.

Также российский дипломат заявил, что Москва потребует от генсека ООН провести расследование того, как доклад с конфиденциальной информацией попал в распоряжение журналистов.

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Постпред Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании заявил, что "деятельность ЧВК "Вагнер" продолжает обострять конфликт и продлевать страдания ливийского народа".

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что "все вовлеченные в конфликт в Ливии действующие лица должны немедленно приостановить военные операции".

"Они должны остановить поставки иностранной военной техники и переброску бойцов в Ливию, в том числе, как упомянуло Соединенное Королевство, наемников "Вагнера", – сказала она.

Напомним, согласно отчету ООН, в Ливии находится от 800 до 1200 наемников из российской ЧВК "Вагнер". Они совместно с подконтрольной генералу Халифе Хафтару Ливийской национальной армией принимают участие в воздушных, артиллерийских, а также снайперских обстрелах позиций сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия, которое пользуется поддержкой США и других стран Запада.

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Как известно, ЧВК "Вагнер" принадлежит так называемому "повару Путина" – российскому олигарху Евгению Пригожину.

Недавно в сети появилось видео, как трофейную российскую технику возят по улицам столицы ЛивииТриполи.

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