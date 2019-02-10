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В сети посмеялись над "новым вариантом Путина": новый стиль, новый силикон

Сегодня, 14:35

В соцсетях заметили новые изменения в облике Путина

В сети посмеялись над "новым вариантом Путина": новый стиль, новый силикон Россия В соцсетях заметили новые изменения в облике Путина

В социальных сетях посмеялись над "новым вариантом" президента России Владимира Путина, который в Сочи провел встречу с президентом Кыргызстана в формате "без галстука в свитере".

Снимки, сделанные на этой встрече, были опубликовано журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым на его странице в Twitter и вызвали жаркие обсуждения в комментариях.

Комментируя внешний вид российского президента украинский политолог Алексей Голобуцкий с сарказмом отметил, что "на встречу отправили новый вариант Путина, с новым стилем, новой накачкой физиономии силиконом".

В свою очередь, один из комментаторов сообщения Смирнова с иронией заметил, что все ухищрения пластических хирургов не помогли "заштукатурить фурункул на щеке" Путина.

Интересно, что в защиту Путина немедленно выступила одна из его поклонниц, напомнив о его возрасте, но и она тут же получила саркастический отпор.

 

Напомним, ранее мы писали о том, что за минувших 18 лет, начиная с 2000 года, когда Владимир Путин стал президентом РФ, стала дешевле только одна услуга – междугородние звонки по телефону. Цены на остальное только повышаются.

Журналисты сравнили цену на каждый товар и услугу за все доступные месяцы с 2000 года, сделав поправку на среднегодовую инфляцию. Оказалось, что цена на междугородние звонки по стационарному телефону снизилась с 4,9 рубля за минуту в 2000 году до 4,1 рубля – в 2018 году, что стало возможным благодаря техническому прогрессу и развитию мобильной связи и IP-телефонии. Остальные товары и услуги подорожали. Больше всего – аренда жилья у государства: в 53 раза.

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Тег Путин, соцсети, силикон, социальные сети, ботокс

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