В сгоревшем доме знаменитостей в Москве нашли новые трупы
Следователи сообщили о восьми погибших на Никитском бульваре, двое из которых малолетние дети
На месте пожара в центре Москвы были найдены тела еще двух погибших, включая несовершеннолетнего. Таким образом, как сообщили в Следственном комитете России, число жертв достигло восьми.
"К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", – заявила 4 февраля представитель московского главка СКР Юлия Иванова.
По ее словам, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.
Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на месте пожара обнаружили тела семи погибших, включая одного несовершеннолетнего.
В то же время позже следователи уточнили, что погибших было все-таки шестеро.
Кроме того, как сообщалось, в "звездном доме" проживает много знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.
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