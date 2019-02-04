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В сгоревшем доме знаменитостей в Москве нашли новые трупы

Вчера, 20:21

Следователи сообщили о восьми погибших на Никитском бульваре, двое из которых малолетние дети

Фото: moscow.mchs.ru
Фото: moscow.mchs.ru.
В сгоревшем доме знаменитостей в Москве нашли новые трупы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/881/c44/5c5881c443b61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/881/c44/5c5881c443b61.jpg Россия Следователи сообщили о восьми погибших на Никитском бульваре, двое из которых малолетние дети

На месте пожара в центре Москвы были найдены тела еще двух погибших, включая несовершеннолетнего. Таким образом, как сообщили в Следственном комитете России, число жертв достигло восьми.

"К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", – заявила 4 февраля представитель московского главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. По факту случившегося уже  возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на месте пожара обнаружили тела семи погибших, включая одного несовершеннолетнего. 

В то же время позже следователи уточнили, что погибших было все-таки шестеро.

Кроме того, как сообщалось, в "звездном доме" проживает много знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Тег Россия, пожар, москва, жертвы, огонь, пламя

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Интерфакс

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