В "Шереметьево" экстренно сел пассажирский самолет: в аэропорт направляется МЧС

Экстренную посадку совершил "Сухой Суперджет"

Фото: Flickr

Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" (SSJ) выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России "Шереметьево". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Только что в Шереметьево совершил аварийную посадку "Суперджет". К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорт также направляются подразделения МЧС.

Как мы писали ранее, в аэропорту Кривого Рога задержался вылет самолета в Анталию. 28 мая при посадке судна, следовавшего из Анталии в Кривой Рог, в него попала птица. Чтобы совершить следующий рейс в обратном направлении, необходимо было провести диагностику самолета.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. Информация о минировании поступила сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30. Примерно в четыре утра авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов из-за тщательной проверки правоохранителей. Никакой взрывотехники на борту не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

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