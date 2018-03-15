В Штатах разбился истребитель эскадрильи "Черные львы", оба пилота погибли

Сегодня, 09:11

Самолет загорелся в воздухе и упал в полутора километрах от авиабазы

Спасательная операция. Фото: Twitter / Barbie Wilson
Спасательная операция. Фото: Twitter / Barbie Wilson

Истребитель F/A-18 Военно-морских сил США разбился у побережья Флориды неподалеку от острова и одноименной базы Ки-Уэст, сообщает в среду The Hill.

Несмотря на то, что обоим пилотам удалось катапультироваться на воду, они были найдены и доставлены в больницу, оказалось, что пилоты погибли.

Очевидцы сообщают, что самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома базы ВМС США. По сведениям Fox News, у него отказал один из двигателей.

СМИ также сообщают, что истребитель входил в эскадрилью VFA-213 ("Черные львы"), которая в прошлом году осуществляла авиаудары по силам "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду. 

Власти Нью-Йорка заявили, что погибли пять человек из шести, находившихся на борту. Пилот оказался единственным выжившим. 
США, крушение, самолет, истребитель
Источник:

Интерфакс

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