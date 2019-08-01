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В Сибири борются с лесными пожарами: власти пошли на необычные меры

Сегодня, 14:58

В облаках над охваченными огнем лесами распылят йодистое серебро, чтобы искусственно вызвать осадки

В Сибири борются с лесными пожарами: власти пошли на необычные меры Россия В облаках над охваченными огнем лесами распылят йодистое серебро, чтобы искусственно вызвать осадки

Российские федеральные службы приняли решение вызвать искусственные осадки для тушения масштабных лесных пожаров в Сибири, которые состоянием на сегодняшний день охватили 2,9 млн гектаров тайги.

Как сообщили в "Авиалесоохране", искусственную облачность в районах пожаров будут вызывать при помощи пиропатронов с йодистым серебром, которые будет запускать в облака специальный самолет Ан-26.

Читайте также: "А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России

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1 августа один такой самолет уже вылетел в Иркутскую область, откуда он после дозаправки отправится в Красноярский край.

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Фото: Facebook/Украэрорух

Ранее в обоих этих регионах, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии объявили режим ЧС. По официальным данным 1 августа в российских лесах зафиксировано почти 470 возгораний.

Напомним, что российское МЧС возложило ответственность за распространение лесных пожаров в Сибири на местные власти: якобы до них доводили прогнозы различных ведомств, но руководство регионов не приняло достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

Как мы уже писали, смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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Россия дождь Сибирь лесные пожары лесной пожар тушение

Источник: Сегодня

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