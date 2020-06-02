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В Сибири вылилось 20 тысяч тонн дизеля: фото и видео экологической катастрофы

2 июня, 16:24

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Активисты требуют у Путина объявить в стране режим чрезвычайной ситуации

В российской Сибири, которая еще не отошла от прошлогодних лесных пожаров, произошла новая экологическая катастрофа.

По данным tayga.info на предприятии компании "Норникель" в Красноярском крае РФ случилась крупная утечка дизельного топлива. Однако у следователей пока что нет достоверных данных о причине ЧП.

По одной из версий, у 30-тонного нефтехранилища просели опоры, что повредило сам резервуар. А по другой, дизель вылился после того, как в хранилище врезался автомобиль, что привело к возгоранию.

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Сообщается об утечке в природную зону порядка 20 тонн топлива. Оно попало в водоемы, окрасив их в характерный цвет. В частности, пострадали реки Дальдыкан и Амбарная – последняя впадает в озеро Пясино, которое соединено с Карским морем.

При этом в Росприроднадзоре заявили, что охрана предприятия отказались пускать инспекторов, поэтому точно оценить масштаб нанесенного природе ущерба невозможно.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен в городах Таймырское и Норильск.

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Активисты уже обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить режим ЧС федерального масштаба, а местная прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение вреда окружающей среде.

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Это уже не первая угроза экологической катастрофы в России за последний год. Прошлым летом в Баренцевом море произошел выброс радиации при пожаре на подводной лодке АС-12 "Лошарик". Предполагается, что причиной выброса стали неудачные испытания новейшего двигателя.

Кроме того, нефтяные пятна в прошлом году заметили и у берегов оккупированной россиянами Керчи.

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экологическая катастрофа

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