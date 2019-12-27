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В Сибири выставили на продажу целую деревню с людьми

27 декабря, 05:02

Предприимчивого бизнесмена может ждать наказание за аферу

/ Фото: Pixabay

На одном из сервисов в интернете появился необычный лот – целая деревня в российской Cибири, в которой из-за обрушившихся в этом году наводнений около полутысячи домов оказались непригодными для жизни.

Село Васильевку в Красноярском крае на продажу выставил местный предприниматель Василий Монгилев, объявив себя хозяином населенного пункта.

В состав "лота" входят 45 домов и животноводческий комплекс, которые Монгилев предлагает купить за 20 млн рублей (чуть больше 7,5 млн грн).

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Это вызвало обеспокоенность не только у жителей Васильевки, но и в соседних селах.

Отмечается, что в советское время местный стройкомбинат занялся возрождением вымиравшего села, а после развала СССР его владелец получил угодья Васильевки в бессрочное пользование и в итоге стал их полновластным хозяином.

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Но, как отмечается, с тех пор в России изменилось законодательство, а суд отменил аренду земель. В связи с этим в отношении предприимчивого бизнесмена была начата проверка в Следственном комитете РФ.

Напомним, что из-за старения населения и неконтролируемой внутренней миграции в Японии решили продать за копейки либо раздать даром миллионы брошенных домов по всей стране.

Мы также сообщали о "сезоне охоты на дома" в Италии - местные власти предлагают купить подержанный особняк всего за один евро.

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Источник: Интерфакс

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