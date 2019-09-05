В Сирии ликвидированы трое российских офицеров

Россия продолжает нести потери не только на Донбассе, но и на Ближнем Востоке

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В Сирии продолжают гибнуть российские военные. На этот раз стало известно о смерти троих и ранении двоих офицеров РФ в Идлибе, сообщает "Медуза".

Дипломатический источник сообщил, что нападение на россиян произошло в сирийской провинции Идлиб неподалеку от населенного пункта Джурин.

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Вечером 4 сентября группа российских военнослужащих из восьми человек попала под минометный обстрел по дороге к опорному пункту, в результате чего погибли трое офицеров, и еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале марта в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Как рассказывал уже покойный координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.

А в конце марта стало известно о ликвидации в Сирии еще трех российских военнослужащих. В российской оборонном ведомстве сообщали, что в конце февраля эти военнослужащие, возвращаясь днем на автомобиле в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, попали в засаду.

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