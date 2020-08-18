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В Сирии опять подорвали россиян: среди погибших – генерал

18 августа, 19:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Минобороны РФ пообещало приставить погибшего генерала к награде посмертно

Спустя месяц после подрыва БТР с российскими солдатами в Сирии совершили новую атаку на военнослужащих Вооруженных сил РФ, в результате которой погиб высокопоставленный военный.

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Как сообщает Mash, инцидент произошел в районе нефтяного поля Ат-Тайм в 15 км от сирийского Дейр эз-Зора.

В результате атаки погибли шестеро человек: генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр-эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных были ранены.

Данную информацию Минобороны РФ уже подтвердило российским СМИ. В ведомстве пообещали приставить погибшего генерала к награде посмертно.

О Гладких известно, что он занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией.

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Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Напомним, ранее в этом году в Сирии уничтожили пункт Вооруженных сил РФ, расположенный на западе города Алеппо в Идлибе – смертник исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян.

Как уже сообщалось, в Сирии с 6 марта действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит". Договорившись о прекращении бомбардировок, Анкара и Москва решили совместно патрулировать зону деэскалации в Идлибе, создав для этого координационные центры.

Также смотрите видеосюжет о переговорах России и Турции о действиях в Сирии:

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