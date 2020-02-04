В Сирии повстанцы уничтожили штаб российских наемников, опубликовано видео

Кремль уверяет, что россияне на Ближнем Востоке только выполняют функции "советников"

Скриншот с видео

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Российские наемники, приезжающие на Ближний Восток за длинным рублем, в надежде получить новые звездочки на погоны или погасить ипотеку, несут потери. Так, в провинции Идлиб на северо-западе Сирии оппозиционные диктатору Башару Асаду силы ударом управляемой ракеты уничтожили оперативный штаб, в котором располагались т.наз. российские "консультанты" и наемники из Ирана.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своих страничках в соцсетях, сопроводив краткий рассказ красноречивым видео.

В ролике можно заметить, как за секунду до взрыва ракеты какой-то человек успевает скрыться за зданием штаба, однако спасся ли он – неизвестно.

"Ждем информацию об ихтамнетах #200_бригада", – иронично добавил офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что в сирийской провинции Алеппо боевики подорвали на фугасе автомобиль с российскими спецназовцами. По разным данным, четверо или пятеро россиян попали в плен и были казнены сирийскими оппозиционерами.

Сообщалось, что погибли сотрудники Центра специального назначения ФСБ: майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (управление С), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (управление К).

Как известно, российские военные находятся в Сирии и воюют на стороне правительственных войск в поддержку режима Башара Асада. Несмотря на приказ Путина о выводе сил РФ из этой страны, там все равно остается российский контингент.

Напомним, прежде бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных в Сирии и взяли некоторых из них в плен.

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