В Сирии российских военных уничтожили из ПТУРа: появилось видео

/ Фото: AFP

Реклама

В сети появилось видео, как исламисты в Сирии из противотанкового ракетного комплекса уничтожили российских военных. Об этом сообщил в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Ширлиц".

"Момент приобретения российскими "ихтамнетами" билетов на концерт Кабзона (скончавшегося российского артиста, который до своей смерти поддерживал агрессию РФ) в Сирии", – написал офицер, имея ввиду гибель российских военных.

На видео можно увидеть, как некие люди забегают в здание и прям за ними в него залетает ракета, а за кадром слышны крики стреляющих "Алах акбар".

Как известно, российские военные находятся в Сирии и воюют на стороне правительственных войск и поддерживают режим Башара Асада. Несмотря на приказ путина о выводе сил РФ из это страны, там все равно остается российских контингент.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Сирии американские солдаты поставили на место российских военных. Так, в сети появился ролик, как американцы заблокировали российскому патрулю дорогу к нефтяному месторождению в районе Румейлан.

Также на днях стало известно о перехвате американскими войсками в Сирии российского генерала. В госдепартаменте США сообщили: "Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам". Позже в Минобороны РФ озвучили свою версию.

Отметим, что и на Донбассе неоднократно украинская армия из ПТРК уничтожала позиции боевиков. Смотрите видео одного из таких случаев, который произошел в сентябре 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама