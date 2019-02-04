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В Следкоме РФ уточнили количество жертв пожара в Москве

Сегодня, 16:47

В процессе тушения пожара обнаружены тела шести человек, в том числе, предположительно, одного несовершеннолетнего

moscow.mchs.ru
moscow.mchs.ru.
В Следкоме РФ уточнили количество жертв пожара в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fa/fbe/5c57fafbed4ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fa/fbe/5c57fafbed4ce.jpg Россия В процессе тушения пожара обнаружены тела шести человек, в том числе, предположительно, одного несовершеннолетнего

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) России помогут столичным коллегам в расследовании причин пожара в квартире на Никитском бульваре. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Для оказания содействия в расследовании обстоятельств гибели людей на пожаре в квартире дома на Никитском бульваре в Москве по поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место происшествия направлена группа криминалистов из центрального аппарата ведомства", - сказала Петренко.

По словам Петренко, в процессе тушения пожара обнаружены тела шести человек, в том числе, предположительно, одного несовершеннолетнего.

Ранее информированный источник сообщил, что жертвами ЧП стали семь человек.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кввадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По данным СМИ, в "звездном доме" проживает много знаменитостей. В частности там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Тег пожар, москва, следком РФ

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Источник:

Интерфакс

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